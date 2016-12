Merkel: presto incontro con Monti

13:32

- La cancelliera Angela Merkel, dopo aver annullato la visita a Roma oggi per le improvvise dimissioni del presidente Christian Wullf, conta di poter organizzare "al più presto un nuovo incontro" con il premier Mario Monti in Italia. Lo ha detto il portavoce Steffen Seibert a Berlino. "I contatti con l'Italia rimangono molto stretti in questi giorni", ha sottolineato, in vista dell'eurogruppo sulla Grecia.