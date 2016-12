Germania, Wulff si è dimesso

11:17

- Il presidente tedesco Christian Wulff ha annunciato le sue dimissioni. "Si è incrinata la fiducia, lascio per risolvere la situazione", ha spiegato il capo dello Stato durante una conferenza stampa. "La Germania ha bisogno di un presidente che non ha solo il sostegno della maggioranza ma di una grande maggioranza di cittadini", ha aggiunto. Sabato i leader del partiti tedeschi si riuniranno per mettersi d'accordo sul successore.