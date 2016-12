Los Angeles, sparatoria in una casa

08:51

- Due corpi senza vita sono stati trovati in una casa di Los Angeles distrutta dalle fiamme, dove prima dell'incendio si era verificata una sparatoria. Tra le vittime l'uomo che aveva aperto il fuoco. Altre tre persone, due donne e un 34enne, sono state portate in ospedale in gravi condizioni. Le autorità sospettano che l'aggressore avesse una relazione con una delle donne sopravvissute e che la sparatoria sia stata "provocata da motivi familiari".