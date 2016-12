Cecenia, violenti scontri: 5 morti

07:55

- Cinque poliziotti sono rimasti uccisi ed altri sei feriti in scontri armati con i ribelli in corso da giorni in una zona montagnosa al confine amministrativo tra Cecenia e Daghestan, nel Caucaso del Nord. Negli ultimi tre giorni le forze dell'ordine hanno perso complessivamente undici uomini, mentre altri 17 feriti sono rimasti gravemente feriti.