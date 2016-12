Usa: via 850 soldati da base Aviano

00:38

- Gli Stati Uniti ritireranno più di 11mila soldati di stanza in Italia e in Germania. A renderlo ufficiale è stato il Pentagono, che già alcune settimane fa aveva annunciato una riduzione delle truppe Usa in Europa a seguito dei tagli al bilancio della Difesa. In particolare, ad essere interessata sarà la base di Aviano, con circa 850 militari statunitensi che saranno richiamati in Patria.