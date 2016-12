Siria, Onu: ok a risoluzione di condanna

foto Ap/Lapresse

23:53

- Con 137 voti a favore, 12 contrari e 17 astenuti, l'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che condanna la repressione messa in atto dal regime di Bashar al Assad, in Siria. Russia e Cina, dopo aver bloccato per due volte con l'uso del veto l'azione del Consiglio di Sicurezza, hanno votato contro il testo presentato dall'Egitto in rappresentanza dei Paesi arabi. Pollice verso anche di NordCorea, Iran, Venezuela, Siria e Cuba.