Ricercatori olandesi creano la plastica "verde": prodotta dalle piante e senza l'uso di petrolio

foto Ap/Lapresse 19:27 - Creare la plastica senza utilizzare una goccia di petrolio, una scoperta clamorosa messa a punto da un gruppo di ricercatori delle università di Utrecht, Terneuzen e Delft. Il risultato del loro lavoro è stato anche pubblicato sulla rivista Science e messo a giudizio dell'intera comunità scientifica. Una scoperta ecologica ancora più clamorosa visto che il principale ingrediente di questa "plastica" altro non sono che delle piante.

Il risultato pubblicato su Science è stato ottenuto da un gruppo di ricerca olandese sfruttando una nuova tecnica per trasformare le biomasse in etilene e polipropilene, ossia nelle componenti base della plastica.



Lo studio offre un'alternativa verde alla produzione di plastica. Il processo è reso possibile da una nuova classe di catalizzatori a base di nanoparticelle di ferro separate da nanofibre in carbonio.



Catalizzatori a base di ferro sono già utilizzati in chimica da molto tempo per favorire reazioni analoghe ma, come spiegano gli stessi ricercatori, sono molto poco efficienti e generano tra l'altro una grande quantità di metano. Grazie alla riduzione della componente ferrosa in nanoparticelle e alla struttura regolare costituita da un impalcatura in carbonio è possibile ora migliorare di molto la reazione, convertendo la biomassa nei precursori della plastica con maggiore efficienza e senza generare metano.