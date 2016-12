Usa:l'Iran non inizierà una guerra

17:25

- Il governo di Teheran è in grado di chiudere, almeno temporaneamente, lo stretto di Hormuz, teatro di recente di forti tensioni internazionali, o di lanciare missili contro le forze statunitensi nella regione. Lo affermano i vertici dell'intelligence americana, per i quali "è improbabile che inizi o provochi un conflitto". L'Iran, tuttavia, ricordano gli 007, è in grado di sostenere azioni terroristiche su scala mondiale.