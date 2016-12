Honduras,rogo in carcere: 359 morti

06:22

- E' salito a oltre 350 morti il bilancio dell'incendio scoppiato in un carcere dell'Honduras. Avvolti dal fumo e dalle fiamme, centinaia di detenuti hanno cercato inutilmente di fuggire dalle fiamme appiccate probabilmente da uno dei prigionieri. Secondo la Procura, sarebbero 359 le persone che non sono riuscite a mettersi in salvo e sono morte nel rogo, intossicate dal fumo o schiacciate tra la folla in fuga.