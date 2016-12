Cina, incidente in una miniera

06:00

- Almeno 15 minatori sono morti in un incidente verificatosi in un giacimento della provincia dell'Hunan, nella Cina centrale. Lo riporta l'agenzia Nuova Cina, precisando che altri tre operai sono rimasti feriti. L' agenzia non fornisce ulteriori dettagli. Gli incidenti nelle miniere di carbone cinesi, spesso gestite da imprenditori improvvisati che non rispettano le norme di sicurezza, sono frequenti.