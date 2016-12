Ue, ok a cibo gratis per i poveri

02:00

- Il programma europeo per la distribuzione di cibo gratis ai poveri in Europa verrà assicurato per il 2012 e il 2013 alle persone più bisognose. Lo conferma il Parlamento europeo che ha approvato oggi a Strasburgo lo stanziamento di un miliardo di euro di fondi agricoli. Ogni anno almeno 18 milioni di cittadini europei ricevono generi di prima necessità provenienti dal programma.