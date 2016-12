Usa2012, Palin pronta a candidarsi

01:02

- "Sono pronta a fare tutto ciò di cui ci sia bisogno, a dare una mano". Sarah Palin, parlando alla Fox ammette che in caso di "brokered convention", cioè di convention "aperta" senza un candidato dopo le primarie, sarebbe disponibile a scendere in campo per la Casa Bianca contro l'attuale presidente Usa, Barack Obama. L'ex governatrice dell'Alaska, conferma così le voci secondo cui pensa ancora alla sfida presidenziale contro Obama.