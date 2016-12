Morto da tre anni, trovato cadavere

00:02

- Il cadavere di un uomo, la cui morte risalirebbe all'aprile 2009, è stato rinvenuto in un'abitazione di Strasburgo, in Francia. A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco intervenuti oggi su richiesta di una donna che ha denunciato odori nauseabondi e un viavai di piccioni nell'appartamento di un vicino. L'uomo, che aveva 78 anni, sarebbe deceduto per cause naturali.