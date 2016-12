Bosnia, Mladic processato a maggio

23:36

- Il processo davanti al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia all'ex generale serbo Ratko Mladic, accusato di genocidio durante la guerra in Bosnia, inizierà il 14 maggio. Lo ha annunciato il Tpi, modificando la precedente decisione che prevedeva l'inizio del processo per il 27 marzo. La nuova data è stata scelta per "consentire alle parti di completare la preparazione pre-processuale", viene spiegato in un comunicato.