Valanga in Tirolo, morto turista

- Uno sciatore svedese ha perso la vita travolto da una valanga a Ischgl, nel Tirolo austriaco. Il corpo è già stato recuperato ma l'intervento dei soccorritori non è ancora concluso perché non può essere esclusa la presenza di altri sciatori nel momento del distacco della slavina. Non è ancora chiaro se la pista al momento dell'incidente fosse chiusa oppure aperta. Il pericolo valanghe nella regione in questi giorni è alto.