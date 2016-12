Honduras, incendio in carcere: 350 i morti

foto Afp Correlati Honduras, rogo in carcere: strage 18:40 - Almeno 350 detenuti sono morti asfissiati o carbonizzati nelle celle, durante un incendio scoppiato nel carcere di Comayagua, nell'Honduras centrale, secondo quanto dichiarato dal tenente dei vigili del fuoco Josué Banegas al quotidiano "La Tribuna". Molti anche i feriti. Il responsabile dell'amministrazione penitenziaria honduregna, Danilo Orellana, ha precisato che "non si è trattato di una rivolta ma di un gesto isolato". - Almeno 350 detenuti sono morti asfissiati o carbonizzati nelle celle, durante un incendio scoppiato nel carcere di Comayagua, nell'Honduras centrale, secondo quanto dichiarato dal tenente dei vigili del fuoco Josué Banegas al quotidiano "La Tribuna". Molti anche i feriti. Il responsabile dell'amministrazione penitenziaria honduregna, Danilo Orellana, ha precisato che "non si è trattato di una rivolta ma di un gesto isolato".

Al momento dell'incendio nel penitenziario, che ha una capienza di 450 detenuti, c'erano 850 persone, hanno detto fonti locali, sottolineando che un gruppo di carcerati è riuscito a mettersi in salvo fuggendo dal tetto. Altri si sono salvati gettandosi nel vuoto, e si è appreso che una sessantina di detenuti sono stati ricoverati negli ospedali vicini.



Il rogo pare sia stato provocato da un detenuto, ha spiegato il ministro della Sicurezza Pompeyo Bonilla. "La polizia penitenziaria - spiega ancora Orellana - ha aiutato i detenuti ad uscire. Le indagini sono in una fase ancora preliminare".



Comayagua, la città dove è accaduta la tragedia, è il capoluogo dell'omonimo dipartimento del Paese e si trova a circa 75 chilometri a nord della capitale Tegucipalga, come ha specificato la responsabile dei locali servizi di medicina legale, Lucy Marder, secondo cui sulle vittime c'è stato finora soltanto un "conteggio preliminare". Non è stato possibile confermare il numero delle vittime proprio a causa delle dimensioni del rogo, scoppiato probabilmente in seguito a un cortocircuito.



"Potrebbero esservi molte più vittime", ha aggiunto la Marder. I feriti ammontano a diverse decine. Non tutti i bracci della struttura sono raggiungibili in quanto all'interno persistono fuoco e fumo denso. Lucy Marder ha aggiunto che per completare l'identificazione dei cadaveri, parecchi dei quali carbonizzati, occorreranno diversi giorni.