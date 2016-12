Siria,Onu voterà bozza risoluzione

00:23

- L'assemblea generale dell'Onu voterà giovedì un progetto di risoluzione che condanna la repressione in Siria, a qualche giorno di distanza dal tentativo fallito di approvare un testo simile in Consiglio di Sicurezza . Lo riferiscono fonti diplomatiche. La bozza, che è stata preparata da Arabia Saudita e Qatar, chiede la fine della repressione, appoggio alla Lega Araba e la nomina di un inviato Onu per la Siria.