Iran, messa al bando la lapidazione

23:49

- Le autorità iraniane hanno vietato le esecuzioni di minorenni e la condanna a morte per lapidazione per il reato di adulterio. Lo rende noto il sito iraniano Khabaronline, spiegando i dettagli del nuovo codice penale islamico. I provvedimenti sono già stati approvati dal Consiglio dei Guardiani e per il via libera manca solo la firma del presidente Mahmoud Ahmadinejad.