Ogni cosa ha il suo prezzo, soprattutto su internet. Lo sanno bene i rabbini israeliani, indignati dopo aver scoperto che qualcuno ha messo in vendita su eBay pietre del Muro del Pianto di Gerusalemme. Sul caso è stata interpellata la polizia con l'obiettivo di far aprire un'inchiesta e individuare i responsabili. Per acquistare uno dei cimeli offerti sono sufficienti cinque euro.

Citando autorevoli rabbini, il sito ortodosso Behadrey Haredim precisa che, oltre agli ovvi "aspetti truffaldini" della vicenda, va tenuto conto che le piccole pietre sottratte al Muro non solo non hanno alcun potere taumaturgico, "ma al contrario rischiano di rivelarsi pericolose" per quanti intendano farne un uso mistico.



In particolare viene citato il caso di una donna malata che asseritamente morì all'improvviso, dopo che il marito, per alleviarle i dolori, le posò addosso una piccola pietra del Muro del Pianto. Contro il commercio dei cimeli si sono già espressi in molti, ma, malgrado i ripetuti appelli, su e-Bay l'offerta delle pietre non è stata rimossa.



Il Muro del Pianto, o "Muro occidentale", è l'ultimo residuo del Tempio di Gerusalemme distrutto dai romani nell'anno 70 d.C.. La Spianata antistante al Muro è uno dei luoghi di culto più sacri agli ebrei.