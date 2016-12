Messico, scomparse centinaia persone: è allarme desaparecidos

foto Ap/Lapresse

- Almeno 646 persone sono scomparse negli ultimi quattro mesi in Messico, secondo i dati diffusi dalla Procura sociale per le Vittime di delitto, un organismo governativo. La maggior parte degli omicidi hanno avuto luogo negli Stati del nord e dell'est, ma anche sulle coste del Golfo del Messico e nella capitale. Delle persone segnalate come scomparse, 16 sono state trovate vive e tre morte. Le altre non sono state mai trovate.