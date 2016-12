Italia all'Onu:stop stragi in Siria

02:00

- "La situazione in Siria è inaccettabile". Così l'ambasciatore italiano Antonio Bernardini intervenendo all'Assemblea Generale dell'Onu sui massacri nel Paese mediorientale. "Le legittime aspirazioni della popolazione - ha dichiarato il nostro diplomatico - devono essere ascoltate e per questo l'Italia sostiene gli sforzi della Lega Araba tesi a raggiungere una soluzione pacifica e democratica della crisi in corso".