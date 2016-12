M.O.,Netanyahu:Iran dietro attacchi

15:20

- Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha accusato esplicitamente gli sciiti libanesi di Hezbollah di essere responsabili, con il patrocino dell'Iran, dell'attentato in India e di quello fallito in Georgia. Netanyahu ha indicato negli Hezbollah i responsabili di piani d'attacco contro sedi diplomatiche israeliane sventati dalle forze di sicurezza dello Stato ebraico "in collaborazione con le autorità locali" in Thailandia e in Azerbaigian.