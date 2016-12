Grecia, ad aprile voto anticipato

13:45

- Elezioni anticipate si terranno in Grecia "ad aprile". Lo ha annunciato oggi il portavoce del governo greco Pantelis Kapsis, all'indomani delle durissime proteste popolari sfociate in tumulti di piazza, con il Parlamento ad Atene messo sotto assedio dai manifestanti. Il governo dimissionario ha infatti appena approvato un contestatissimo piano di austerity per far fronte ai debiti contratti con la Ue e scongiurare il default.