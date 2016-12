foto Afp 08:10 - E' polemica in Francia per il progetto di dedicare una statua in bronzo a un'"operaia italiana" il cui volto sarà quello della première dame, carla Bruni. L'idea di rendere omaggio alle "plumassiere", le operaie, molte delle quali italiane, che lavoravano le piume a Nogent-sur-Marne, è venuta al sindaco del comune francese, e dovrebbe costare 80mila euro. Ma i francesi non sembrano essere d'accordo. - E' polemica in Francia per il progetto di dedicare una statua in bronzo a un'"operaia italiana" il cui volto sarà quello della première dame, carla Bruni. L'idea di rendere omaggio alle "plumassiere", le operaie, molte delle quali italiane, che lavoravano le piume a Nogent-sur-Marne, è venuta al sindaco del comune francese, e dovrebbe costare 80mila euro. Ma i francesi non sembrano essere d'accordo.

Contro l'iniziativa si è subito scagliata l'opposizione, che, a meno di tre mesi dalle presidenziali del 22 aprile, ha bollato la statua come un'operazione elettorale. William Goeb, del partito socialista ha definito il progetto "inappropriato e grottesco", visto che Sarkozy punta ad essere rieletto. "E' triste per le donne che facevano questo mestiere - ha chiosato Goeb -. Carla Bruni ha visto molte più piume di struzzo sulle passerelle che in fabbrica".



Ma anche la stessa premiere dame ha tradito un certo imbarazzo. Una fonte vicino all'ex indossatrice ha rivelato infatti che la consorte del presidente ha posato "a sua insaputa" per la scultrice Elisabeth Cibot. Lo ha fatto solo perché ammira il suo lavoro ma non era a conoscenza dello scopo finale della scultura.