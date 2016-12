Grecia,ministro:sacrifici o baratro

21:27

- "La scelta non è tra fare i sacrifici e non farli, ma tra i sacrifici e qualcosa di inimmaginabile". Lo ha detto intervenendo in Parlamento il ministro delle Finanze greco, Evangelos Venizelos. La Grecia, ha aggiunto, ha sempre avuto un problema di deficit, perché non produce niente, importa tutto. Per molti decenni, "ha costruito sulla sabbia, ora ci vogliono - ha concluso - la sostenibilità politica, economica e sociale".