India, italiano morto a Nuova Delhi

- Un italiano, Giovanni Bono, 42 anni, di Saluggia (Vercelli) è morto in India, a Parkanj, un quartiere di New Delhi vicino alla stazione ferroviaria centrale. La sua morte risalirebbe ad alcuni giorni fa, ma la famiglia l'ha saputo soltanto oggi. Per conoscere le cause del decesso si attendono gli esiti dell'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. L'unica cosa certa è che non si è trattato di un incidente.