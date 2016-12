Atene, scontri: negozi in fiamme

20:18

- Ad Atene un caffe della rete Usa Starbucks e una filiale della banca greca Eurobank sono stati dati alle fiamme durante le violente proteste contro il piano di austerità del governo indispensabile per ottenere il finanziamento da 130 miliardi di euro dall'Ue. In piazza Syntagma non accenna a calare la tensione. Alcuni Black Bloc, mischiati a migliaia di manifestanti, si stanno scontrando con la polizia in assetto antisommossa fuori dal Parlamento.