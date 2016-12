foto Ap/Lapresse

19:28

- "La Siria rifiuta categoricamente le decisioni prese dalla Lega Araba che non fanno altro che riflettere l'isteria di alcuni Paesi arabi". Lo si legge in un comunicato diffuso dall'Ambasciata siriana al Cairo. La Lega Araba ha lanciato un appello al Consiglio di sicurezza dell'Onu per formare delle forze di mantenimento delle pace in Siria e ha chiesto che gli autori delle violenze contro i civili vengano puniti in virtù del diritto internazionale.