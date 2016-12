Siria,L. Araba:serve forza pace Onu

16:39

- Porre fine alla missione della Lega araba e chiedere al Consiglio di sicurezza Onu di approvare una decisione per formare "forze di mantenimento della pace arabo-Onu per controllare il cessate il fuoco in Siria". E' quanto si legge nella bozza di conclusione dei ministri degli Esteri della Lega araba.