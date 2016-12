foto LaPresse

13:45

- In Gran Bretagna una donna che aveva scelto di diventare uomo ha dato alla luce un bambino. L'uomo ha circa 30 anni e si era rivolto ai medici della Beaumont Society per conoscere le possibilità di avere un figlio sottoponendosi, in seguito, a un trattamento ormonale per riattivare l'utero.