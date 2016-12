Pakistan, famiglia uccisa con bomba

07:40

- Almeno sette persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite vicino a Peshawar (Pakistan nord-occidentale) per l'esplosione di un ordigno nascosto dentro un televisore e attivato dal telecomando. Sconosciuti hanno fatto recapitare il televisore come regalo ad una famiglia abitante in una casa di Kohat Road alla periferia della città. Non è noto il movente dell'attentato.