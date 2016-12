Zawahiri sostiene rivolta Siria

07:11

- Il capo di Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha manifestato il suo sostegno alla contestazione in Siria, in un video messo online su dei forum jihadisti. Lo rende noto il Site, centro americano per la sorveglianza dei siti islamisti. Nel video, intitolato "Avanti, leoni di Siria", Zawahiri accusa il regime siriano di crimini contro i suoi cittadini e loda chi si sta ribellando al governo.