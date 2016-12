San Suu Kyi inzia campagna voto

14:48

- Centinaia di sostenitori hanno dato il benvenuto ad Aung San Suu Kyi nella circoscrizione elettorale di Kawhmu, non lontano dalla vecchia capitale Rangoon. Si tratta della prima uscita elettorale del premio Nobel per la pace nel collegio in cui è candidata. "Accogliamo calorosamente madre Suu!", gridavano i sostenitori: "Lunga vita alla zia Aung San Suu Kyi!". Le elezioni legislative parziali sono previste il primo aprile.