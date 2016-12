foto Afp 13:27 - Gli uomini della Marina Militare a bordo del mercantile italiano Jolly Arancione, della compagnia Messina, hanno sventato stamani un attacco di pirati nel Mar Arabico. Alla vista dei militari i pirati hanno desistito, tentando l'arrembaggio a un altro mercantile, anche questo fallito. - Gli uomini della Marina Militare a bordo del mercantile italiano Jolly Arancione, della compagnia Messina, hanno sventato stamani un attacco di pirati nel Mar Arabico. Alla vista dei militari i pirati hanno desistito, tentando l'arrembaggio a un altro mercantile, anche questo fallito.

I fatti si sono verificati intorno alle 10.30 quando un barchino veloce con a bordo dei pirati si è avvicinato alla Jolly Arancione, cercando di abbordarla. A bordo del mercantile c'erano però i fucilieri di Marina del reggimento San Marco: è bastata la loro presenza, per far desistere i pirati dall'attacco.



Il barchino si è quindi diretto verso un altro mercantile, questa volta maltese, che si è messo in contatto con la nave italiana, verso la quale si è diretto. Anche in questo caso i pirati hanno rinunciato all'inseguimento.



E' da alcuni mesi che esiste la possibilità per i cargo italiani che navigano nelle aree più a rischio di chiedere la scorta a bordo di uomini della Marina Militare e sono già diverse le compagnie armatrici che hanno deciso di fare ricorso a questo servizio.