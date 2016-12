foto Dal Web 15:31 - E' giallo sul rapimento dei due cooperanti stranieri, l'italiano Giovanni Lo Porto e il tedesco Bernd Johannes, sequestrati il 19 gennaio a Multan, in Pakistan. Un comandante militare talebano ha rivendicato infatti il loro rapimento, ma i portavoce ufficiali di due importanti gruppi talebani, del Tehrik-e-Taliban Pakistan e del Punjabi Taliban, smentiscono categoricamente. - E' giallo sul rapimento dei due cooperanti stranieri, l'italiano Giovanni Lo Porto e il tedesco Bernd Johannes, sequestrati il 19 gennaio a Multan, in Pakistan. Un comandante militare talebano ha rivendicato infatti il loro rapimento, ma i portavoce ufficiali di due importanti gruppi talebani, del Tehrik-e-Taliban Pakistan e del Punjabi Taliban, smentiscono categoricamente.

Il comandante che ha diffuso la notizia secondo cui proprio i talebani avrebbero rapito i due volontari ha detto che Lo Porto, 38 anni, cooperante della Ong Welt Hunger Hilfe, e Johannes stanno bene e vengono trattenuti in una zona lungo il confine con l'Afghanistan. "I due cooperanti delle Ong sono nelle nostre mani. Non abbiamo ancora fatto richieste. Sono in buone condizioni di salute". Questo il messaggio diffuso da un comandante talebano del "Tehrik-e-Taliban Pakistan" (Ttp), il principale gruppo talebano pachistano.



La smentita

Ma ben presto sono arrivate le smentite. Il portavoce dello stesso movimento Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp), Ihsanullah Ihsan, ha infatti negato categoricamente che i due cooperanti siano nelle loro mani. "I due non sono nelle nostre mani - ha sottolineato - né sappiamo nulla della loro sorte".



E ancora: "Ho appena parlato con Ihsanullah Ihsan (portavoce centrale del Ttp) che mi ha assicurato che i due stranieri non erano assolutamente nelle loro mani e che non sapeva assolutamente nulla su dove potessero essere. Se fossero in custodia dei talebani, il portavoce avrebbe orgogliosamente rivendicato l'operazione". Infine Ihsan ha comunicato ad Azam che "ci dispiace per l'atteggiamento di giornalisti irresponsabili che scrivono informazioni che ci riguardano senza chiedercene conferma. Noi respingiamo categoricamente quella versione dei fatti".



E la responsabilità del rapimento dei due cooperanti viene respinta anche dal gruppo Tehrik e Taliban Punjab (o Punjabi Taliban). Una fonte vicina a questo movimento ha riferito che il suo portavoce (noto come Dottor Khalid) ha respinto ogni coinvolgimento nel rapimento. "Lo abbiamo già detto in passato e lo ripetiamo: i due cooperanti non sono nelle nostre mani e in questa sttoria non c'entriamo affatto".