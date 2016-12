Ahmadinejad: Iran nazione nucleare

09:43

- "L'Iran è diventato un Paese nucleare nonostante la pressione dei poteri mondiali". Questo il proclama del presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad intervenendo alla manifestazione per il 33/mo anniversario della rivoluzione in una affollata piazza Azadi, nella capitale. "La rivoluzione islamica non ha mai cercato di creare un impero", ma al tempo stesso "non sarà mai deviata dal suo giusto percorso", ha proseguito.