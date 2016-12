Imperatore Akihito in ospedale

06:50

- L'imperatore del Giappone Akihito è stato ricoverato stamattina in un ospedale di Tokyo per una serie di esami cardiologici dopo nuovi sintomi di un'ischemia cardiaca. Lo rendo noto l'agenzia imperiale. Di salute cagionevole, l'imperatore, 78 anni, accompagnato in ospedale dall'imperatrice e consorte Michiko, dovrà sottoporsi ad un'angiografia coronarica e restare ricoverato nel Centro ospedaliero universitario della capitale.