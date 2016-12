Massacri Siria,Monti: "Preoccupati"

02:00

- Sulla situazione in Siria, gli Usa hanno manifestato "una vivissima preoccupazione da noi condivisa". Lo ha detto da New York il premier Mario Monti, sottolineando il tentativo dell'Onu di "riaprire una discussione dopo il veto opposto dalla Russia e dalla Cina alle risoluzioni". Monti ha evidenziato l'importanza di intensificare "i rapporti con le forze che in Siria vanno nella direzione della comunità internazionale".