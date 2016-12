Spagna,corteo contro riforma lavoro

01:00

- Centinaia di persone si sono radunate alla "Puerta del Sol", nel centro di Madrid, contro la riforma del lavoro e per sostenere uno sciopero generale. "Contro la riforma del lavoro", si leggeva in uno striscione degli indignati. Dopo il disegno di legge per azzerare il deficit entro il 2020 e la riforma del settore bancario, il governo ha approvato una riforma sulla flessibilita' del mercato del lavoro.