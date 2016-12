Monti: Italia fuori da euro?Fiction

23:11

- "Non credo ci sarà un default della Grecia, né una sua uscita dall'euro". Lo ha detto da New York il premier Mario Monti. Il presidente del Consiglio allo stesso tempo ha escluso qualsiasi legame tra Roma e Atene, liquidandoo l'ipotesi ancora più remota di un'Italia fuori dalla zona euro semplicemente come una "thrilling fiction".