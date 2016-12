Grecia, governo approva piano antidefault Papademos: "Fallimento non è un opzione"

foto Ap/Lapresse Correlati Scontri ad Atene

23:06

- Il premier greco, Lucas Papademos, ha dichiarato che "non possiamo permettere alla Grecia di finire in bancarotta". Poi ha ribadito che i membri del gabinetto che sono in disaccordo non hanno posto nel governo. Intanto, l'esecutivo nella serata di venerdì ha approvato il piano per evitare il default. Ora il voto domenica in Parlamento.