Siria, in azione forze britanniche e Qatar

- Forze speciali del Qatar e della Gran Bretagna sono in azione in territorio siriano, come ha scritto il sito israeliano Debka.com. A questo riguardo, il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ha chiesto che gli osservatori della Lega araba presenti sul territorio verifichino queste informazioni. "Bisogna controllare - ha detto Bogdanov - perché la Siria è un Paese sovrano".