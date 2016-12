foto Ap/Lapresse 12:57 - Le autorità sanitarie di Shanghai hanno aperto un'inchiesta su alcune uova che rimbalzano. Una volta bollite infatti, il tuorlo si indurisce a tal punto che possono anche essere usate come palline. Secondo lo Shanghai Daily queste "uova di gomma" sono comparse nei mercati cinesi le scorse settimane. Probabilmente sono state fatte artificialmente da qualcuno, anche se alcuni esperti dicono che potrebbero essere naturali. - Le autorità sanitarie di Shanghai hanno aperto un'inchiesta su alcune uova che rimbalzano. Una volta bollite infatti, il tuorlo si indurisce a tal punto che possono anche essere usate come palline. Secondo lo Shanghai Daily queste "uova di gomma" sono comparse nei mercati cinesi le scorse settimane. Probabilmente sono state fatte artificialmente da qualcuno, anche se alcuni esperti dicono che potrebbero essere naturali.

La caratteristica elastica sarebbe data a un componente, il gossipolo, una sostanza tossica che si trova nei residui del cotone. Alcuni allevatori avrebbero aggiunto il gossipolo al mangime dei polli perché contiene un alto valore proteico. Una volta nel mangime, il gossipolo si lega al tuorlo dell'uovo.



La sostanza è già nota per essere uno spermicida, testato proprio come anticoncezionale maschile in alcuni paesi e quindi il loro consumo a tavola renderebbe sterili gli uomini.