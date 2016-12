Clinton: "Italia avvicina Ue a Usa"

21:27

- Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, dopo l'incontro con il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha riferito che "c'e un forte apprezzamento dell'amministrazione Usa per gli sforzi che l'Italia sta facendo e per i risultati sul piano nazionale e sul fronte di un rafforzamento dell'integrazione europea". Terzi ha detto che la Clinton ha ringraziato l'Italia per "il ruolo che sta svolgendo per ridare agli Usa fiducia nell'Europa".