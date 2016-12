Maldive,Farnesina:allerta massima

01:46

- La Farnesina non esclude che alle Maldive, dove si è dimesso il presidente, possano verificarsi altri disordini. Agli italiani che si trovano nell'arcipelago si consiglia "di mantenersi in stretto contatto con il proprio tour operator" e di non andare nella capitale Malè, teatro degli scontri. Inoltre il ministero degli Esteri invita i nostri connazionali a evitare escursioni su "isole diverse da quelle del resort di permanenza".