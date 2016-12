foto Ap/Lapresse 00:50 - La troika (Ue, Bce e Fmi) ha concesso altri 15 giorni al governo greco per trovare i 300 milioni di euro che mancano per chiudere l'accordo sul nuovo pacchetto di aiuti da 130 miliardi per la Grecia. Lo rivela l'agenzia Bloomberg. Atene ha fatto sapere che nell'incontro con i leader dei partiti si è raggiunto un accordo su tutte le proposte tranne che sulle pensioni. Ma la commissione Ue non conferma: "Non abbiamo notizie di proroghe". - La troika (Ue, Bce e Fmi) ha concesso altri 15 giorni al governo greco per trovare i 300 milioni di euro che mancano per chiudere l'accordo sul nuovo pacchetto di aiuti da 130 miliardi per la Grecia. Lo rivela l'agenzia Bloomberg. Atene ha fatto sapere che nell'incontro con i leader dei partiti si è raggiunto un accordo su tutte le proposte tranne che sulle pensioni. Ma la commissione Ue non conferma: "Non abbiamo notizie di proroghe".

Il buco tra le richieste della troika e le misure concordate finora dai partiti di governo (socialisti, conservatori ed estrema destra) è di 625 milioni di euro. Lo rivela il portavoce del Pasok (il Movimento Socialista Panellenico) Panos Beglitis, secondo il quale oltre la metà verrebbe recuperata con tagli alla difesa. "La troika - spiega - ci ha concesso altre due settimane di tempo per trovare i restanti 300 milioni di euro".



La trattative riguarderanno anche il negoziato con i creditori privati, pronti a tagliare 100 miliardi di euro dei loro rimborsi. Oggi i creditori privati della Grecia, dice sempre Beglitis, si incontreranno a Parigi. Tra le nuove misure approvate ieri dai tre leader politici greci c'è un taglio di 15 mila posti nel comparto pubblico e una riduzione del 22% dei salari minimi, che scendono a 450-500 euro mensili.



Ue non conferma proroga per la Grecia

La Commissione Ue non ha avuto notizia della proroga di 15 giorni che la Grecia avrebbe ottenuto dalla troika Ue-Bce-Fmi, e non può quindi confermare la notizia che si è diffusa questa mattina: lo ha detto oggi un portavoce della Commissione Ue.



Berlino: "Oggi nessuna decisione sulla Grecia"

"Non si arriverà ad alcuna decisione" sugli aiuti alla Grecia nella riunione dei ministri delle Finanze convocata per stasera a Bruxelles: mancano le basi per un'intesa. Lo ha comunicato oggi a Berlino una fonte governativa riservata vicina alle trattative.



Sindacati proclamano lo sciopero generale

I sindacati greci hanno indetto uno sciopero generale di due giorni, per venerdì e sabato, contro le nuove misure di austerità decise per ottenere il prestito di salvataggio. Ilias Iliopoulos, segretario del sindacato Adedy dei lavoratori del settore pubblico, ha spiegato che la decisione è stata concordata con il principale sindacato del settore privato, Gsee. Ha annunciato inoltre che si terranno manifestazioni fuori dal Parlamento nel centro di Atene in entrambi i giorni e anche domenica, quando i deputati voteranno sulle nuove misure di austerità.