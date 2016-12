Maldive, mandato di arresto per Nasheed

foto Ap/Lapresse 09:40 - Un tribunale di Malé, nelle Maldive, ha spiccato un mandato di arresto nei confronti dell'ex presidente Mohamed Nasheed e dell'ex ministro della Difesa. Lo hanno reso noto fonti del Partito democratico delle Maldive (Mdp) dello stesso ex capo dello Stato. Nessuno sa esattamente dove Nasheed si trovi. Da parte sua, l'ex ministro degli Esteri, Ahmed Naseem, ha definito il mandato di arresto "illegale". - Un tribunale di Malé, nelle Maldive, ha spiccato un mandato di arresto nei confronti dell'ex presidente Mohamed Nasheed e dell'ex ministro della Difesa. Lo hanno reso noto fonti del Partito democratico delle Maldive (Mdp) dello stesso ex capo dello Stato. Nessuno sa esattamente dove Nasheed si trovi. Da parte sua, l'ex ministro degli Esteri, Ahmed Naseem, ha definito il mandato di arresto "illegale".

Conferme sul mandato di arresto per Mohamed Nasheed e Tholhath Ibrahim Kaleyfaanu arrivano anche dall'edizione online del quotidiano di Malè "Haveeru". Al moento non sono stati invece ancora diffusi i capi di accusa nei confronti dell'ex presidente e dell'ex ministro della Difesa.



Polizia e soldati starebbero andando ad arrestare Nasheed, che ha appena incontrato una delegazione del Commonwealth per trovare una soluzione alla crisi politica seguita alle sue dimissioni di martedì, che Nasheed stesso ha definito un colpo di Stato.