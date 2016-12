Massacri Siria,Terzi:siamo irritati

14:53

- In Italia c'è "grande preoccupazione", ma anche "irritazione per il massacro della popolazione siriana" da parte del regime di Bashar Al Assad. Dei sentimenti nei confronti di Damasco ha parlato, in un'audizione alla commissione Diritti umani in Senato, il ministro degli Esteri Giulio Terzi. La situazione in Siria, ha sottolineato, sarà "tra i temi in agenda" dell'incontro di domani tra il premier Mario Monti e il presidente degli Usa Barack Obama.