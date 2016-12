Usa 2012, sondaggio:Ron Paul avanza

02:00

- Nelle ultime settimane, il consenso per Mitt Romney tra i repubblicani a livello nazionale sembra essersi ridotto, mentre a sorpresa ha fatto un notevole passo in avanti Ron Paul. Secondo l'ultimo sondaggio della Reuters/Ipsos, in prima fila per la corsa alla Casa Bianca c'è sempre l'ex governatore del Massachusetts, con il 29% dei consensi (-1% rispetto a un mese fa). Paul avrebbe invece il consenso del 21% degli interpellati (+5%).