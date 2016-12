Battisti: "Sfilerò al Carnevale di Rio"

foto Ansa 22:54 - Cesare Battisti sfilerà in un "gruppo di strada" del Carnevale di Rio de Janeiro. Lo rende noto la stampa brasiliana. L'ex attivista politico ha incontrato alcuni parlamentari a Brasilia, dove era andato per assistere ad una riunione della Commissione dei diritti umani della Camera. Lì ha manifestato la sua intenzione di partecipare al carnevale carioca. - Cesare Battisti sfilerà in un "gruppo di strada" del Carnevale di Rio de Janeiro. Lo rende noto la stampa brasiliana. L'ex attivista politico ha incontrato alcuni parlamentari a Brasilia, dove era andato per assistere ad una riunione della Commissione dei diritti umani della Camera. Lì ha manifestato la sua intenzione di partecipare al carnevale carioca.

Dichiarandosi amico di uno dei direttori del "Cordao do Bola Preta" - uno dei più tradizionali della città - dal quale sarebbe stato invitato a sfilare, Battisti ha confermato di voler partecipare all'evento.



"Certo che vado - ha detto conversando con alcuni deputati - il Bola Preta è capace di trascinare per strada due milioni di persone". L'ex esponente dei Proletari armati per il comunismo (Pac) ha anche detto che presto comincerà a lavorare in una libreria di Rio, in attesa del lancio del suo ultimo libro, "Ai piedi del muro", previsto per aprile a Brasilia.